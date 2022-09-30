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Путин обвинил «англосаксов» во взрывах на «Северных потоках»

CentralAsia (CA) -  Взрывы на «Северных потоках» организовали «англосаксы», заявил 30 сентября в ходе выступления в Кремле президент России Владимир Путин.

«Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям — невероятно, но факт, — организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», — сказал он.

«Кому выгодно, тот и сделал», — сказал Путин.

Российский президент утверждает, что «затевая санкционный блицкриг» против России, Вашингтон полагал, что смогут построить свой мир, а «большинство государств отказываются брать под козырек, а выбирают разумный путь сотрудничества с Россией».

«Запад ищет новый шанс ударить по России, развалить ее, обречь ее народ на нищету и выживание», — утверждает Путин и называет политику западных стран неоколониальной. «Именно в алчности, в намерении сохранить свою ничем неограниченную власть и есть подлинные причины той гибридной войны, которую Запад ведет против России. Они желают нам не свободы, хотят видеть нас колонией», — продолжает он и обвиняет западные страны в нарушении договоренностей, в том числе о нерасширении НАТО и договоров по ракетам средней и меньшей дальности.

«США единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие. Кстати говоря, создали прецедент», — утверждает Путин и обвиняет США в уничтожении городов в Германии во время Второй Мировой. По его мнению, Вашингтон до сих пор оккупирует Германию, Японию, Южную Корею.

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