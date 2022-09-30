В России полицейским запретили выезд из страны в период мобилизации

CentralAsia (CA) - Российским полицейским запретили выезжать из страны в период мобилизации. Об этом сообщает интернет-издание Ленинградской области 47news.ru и издание «База». Два источника в МВД подтвердили информацию Ассоциации туроператоров России.

По сведениям ленинградского портала, выезжать полицейским за рубеж запретил своим распоряжением глава МВД Владимир Колокольцев. Запрет не действует, если билеты были куплены до 21 сентября – дня объявления мобилизации в России. По информации «Базы», распоряжение было подписано 23 сентября.

Также по сведениям «Базы», одной сотруднице МВД отказали в выезде из России, хотя она приобрела билеты до объявления мобилизации. Кроме того, полицейские, имеющие доступ к государственной тайне, должны сдать свои заграничные паспорта.

Ранее сотрудникам правоохранительных органов можно было выезжать в 13 стран, в том числе в страны СНГ, Турцию, Таиланд, Вьетнам, Кубу и Китай, а также в частично признанные Абхазию и Южную Осетию. Среди полицейских популярностью пользовались Турция и Таиланд, отмечает 47news.ru.