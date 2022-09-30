В Европе предложили не принимать заявления на визы от россиян в третьих странах

CentralAsia (CA) - Европейская комиссия обновила рекомендации по выдаче виз россиянам для стран-членов организации, в том числе рекомендовала перенаправлять поданные из третьих стран заявления на выдачу краткосрочных виз на рассмотрение в консульства на территории России. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

«Консульствам государств-членов следует внимательно рассматривать случаи обращения россиян за краткосрочной визой из-за пределов России. Такие дела следует направлять в консульство по месту жительства, как правило, в Российскую Федерацию», — говорится в публикации.

Появление обновленных рекомендаций связано с тем, что после объявления мобилизации увеличилось число россиян, которые пытаются уехать из страны, указывает ЕК. В целом они призваны усилить безопасность при выдаче виз и пограничный контроль «при полном соблюдении законодательства ЕС о предоставлении убежища», - поясняет организация.

ЕК напоминает, что само наличие визы не дает автоматического права въезда в Шенгенскую зону и рекомендует пограничникам стран ЕС разрешить принимать решения о том, впускать ли российских граждан в страну, самостоятельно, вне зависимости от того, какая страна выдала визу.

Организация также призывает страны координировать свою визовую политику, чтобы исключить случаи, когда после отказа во въезде в одну страну ЕС гражданин России сможет въехать на территорию союза через другую.