Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, - Зеленский

CentralAsia (CA) - Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО.

Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами альянса. Они реальны для Украины-реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия.

Мы доверяем друг другу, мы помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть альянс.

Де-факто. Сегодня Украина подает заявление, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке», - написал Зеленский.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук написал, что армия и Вооруженные Силы Украины «давно доказали, что они соответствуют всем стандартам». «При должной международной поддержке наша армия способна быть щитом для объединенной Европы.

Все, чего не хватает — интеграции в оборонное и безопасное пространство. Поэтому соответствующую заявку подписали вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмигалем», - цитирует его аккаунт Верховной Рады Украины.

В НАТО входят Албания, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Турция, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония.

Сегодня, 30 сентября, в Кремле состоялось подписание соглашений о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.