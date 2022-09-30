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В Украине собираются национализировать все российские активы
Зеленский на заседании Совета нацбезопасности
Зеленский на заседании Совета нацбезопасности
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CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду Украины без проволочек принять закон о национализации российских активов, пишет УНИАН.

Так, Зеленский сообщил, что сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций к значимым физическим и юридическим лицам России.

«И в то же время обращаюсь к народным депутатам Украины: на следующем заседании Верховной Рады Украины будет рассматриваться проект закона о национализации всех российских активов, который должен значительно упростить эту процедуру. Прошу поддержать этот законопроект без проволочек», - сказал он.

  • 3 марта Верховная Рада приняла закон, который определяет порядок национализации Украиной активов, принадлежащих России.
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