В Украине собираются национализировать все российские активы
- Азия и мир, политика
- 21:30, 30 сентября 2022
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Зеленский на заседании Совета нацбезопасности
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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду Украины без проволочек принять закон о национализации российских активов, пишет УНИАН.
Так, Зеленский сообщил, что сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций к значимым физическим и юридическим лицам России.
«И в то же время обращаюсь к народным депутатам Украины: на следующем заседании Верховной Рады Украины будет рассматриваться проект закона о национализации всех российских активов, который должен значительно упростить эту процедуру. Прошу поддержать этот законопроект без проволочек», - сказал он.
- 3 марта Верховная Рада приняла закон, который определяет порядок национализации Украиной активов, принадлежащих России.
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