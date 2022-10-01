Со скутера на самолет: сколько стоит сбежать из России

CentralAsia (MNG) - Дешевле всего спасающимся от мобилизации можно добраться до Монголии, дороже всего – до Дубая

Как уже сообщили «Новые Известия», уже около полумиллиона россиян покинули страну после начала спецоперации в Украине, причем почти половина – в последние несколько дней, после объявления о частичной мобилизации. Разумеется, что этим не могли не воспользоваться любители легкой поживы, чтобы заработать на чужом горе. По разным оценкам, только транспортные услуги по доставке беженцев на пункты пограничного контроля могут принести до миллиона рублей в день! Сетевое издание «Компания» выяснила подробности этого бизнеса.

Оказалось, к примеру, что даже состоятельным гражданам бегство обходится в копеечку: место в частном самолете стоит 1,2–1,5 млн рублей, а аренда 8-местного самолета 5-7 млн рублей, что гораздо выше обычного.

Глава компании FlightWay, которая занимается частными авиаперевозками, Эдуард Симонов, заявил, что спрос на полеты в безвизовые Турцию, Армению и Грузию вырос в 50 раз, причем обратных билетов никто не покупает. Директор компании Your Charter Евгений Биков называет еще большую «абсолютно сумасшедшую» цифру: в этой компании число запросов выросло в 100 раз, с 50 до 5 тысяч в день.

Самое любимое направление для богатых – это ОАЭ, а долететь туда стоит в зависимости от класса, от 125 до 800 тысяч рублей. Кстати, аналитики подсчитали, что Россию до конца года покинут не менее 15 тысяч миллионеров!

Ну а те, кто победнее, бегут в другие страны. К примеру, в Монголию уже перебрались больше 3 тысяч мужчин, в основном из соседней Бурятии. Бывший президент страны Цахиагийн Элбэгдорж даже обвинил Россию в том, что она использует для мобилизации национальные меньшинства — бурят, тувинцев и калмыков, зато и пообещал, что в Монголии их «примут с распростертыми объятиями».

Трансфер туда — сегодня один из самых дешевых. К примеру, из Иркутска до Улан-Батора можно доехать всего за 6 тысяч рублей, а из Улан-Удэ — еще дешевле - за 5 тысяч.

Подороже будет стоить бегство в Финляндию, которая пока еще впускает россиян, но обещает прекратить это делать. Из Питера до Хельсинки можно доехать за сумму от 6 тысяч рублей.

Еще дороже будет стоить бегство в Грузию. В среднем за поездку от Владикавказа до контрольно-пропускного пункта (КПП) «Верхний Ларс» обойдется в 15 тысяч рублей, а с переездом через границу – в 30 тысяч рублей. Впрочем, можно перейти границу на самокатах или велосипедах, которые местные жители продавали за 100 тысяч рублей за штуку. После же того, как там был развернут мобильный пункт военкомата, цены опустились до 10–25 тысяч рублей.

Ну и главным направлением стал Казахстан, за поездку до границы с которым из Москвы нужно заплатить 20 тысяч рублей. Одна из фирм, которая занимается таким бизнесом в сутки перевозят более 50 человек, зарабатывая более 1 миллиона рублей в день.

источник: Новые Известия

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