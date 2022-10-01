США выделят Киеву дополнительную помощь на $12,35 млрд, в том числе военную

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден подписал закон о финансировании американского правительства до 16 декабря 2022 года, включая дополнительную помощь Украине, сообщается на сайте Белого дома.

«Закон о продолжении выделения ассигнований и дополнительных ассигнованиях на Украину, 2023» предусматривает ассигнования на 2023 финансовый год федеральным учреждениям до 16 декабря 2022 года для текущих программ и работы федерального правительства и включает дополнительные ассигнования для реагирования на ситуацию на Украине», — говорится в документе.

Речь идет об оказании Киеву помощи на $12,35 млрд, в том числе военной.

Одобренный пакет помощи в адрес Украины включает, в частности, $4,5 млрд для фонда правительства страны, $3 млрд на вооружения, оборудование и другую военную поддержку и $2,8 млрд для Пентагона. Это позволит президенту США Джо Байдену передать Киеву американские оружие и военную технику на сумму до $3,7 млрд.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан накануне анонсировал еще один пакет военной помощи Киеву на следующей неделе. Речь идет о сумме в «несколько сотен миллионов долларов», сообщает Politico со ссылкой на чиновника администрации.

Салливан напомнил, что на этой неделе было объявлено о предоставлении Украине пакета помощи на сумму $1,1 млрд. Как сообщало агентство Reuters, он станет ответом на референдумы о вхождении в состав России в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР. В него войдут новые РСЗО HIMARS, боеприпасы, система защиты от боевых дронов, а также средства технической поддержки.