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В Монголии прошел семинар по нераспространению оружия массового поражения

CentralAsia (MNG) -  Эксперты Висконсинского проекта по контролю над ядерными вооружениями провели 22-23 сентября семинар для более чем 40 представителей правительства Монголии, правоохранительных органов и промышленности по использованию базы данных Risk Report. Данная база является ведущим источником несекретной информации о компаниях по всему миру, связанных с распространением оружия массового поражения (ОМП) и уклонением от санкций.

Wisconsin Project — это некоммерческая организация, базирующаяся в США, которая проводит исследования и просветительскую деятельность, направленные на предотвращение того, чтобы стратегическая торговля способствовала распространению оружия массового уничтожения.

Курс, спонсируемый Бюро международной безопасности и нераспространения (ISN) Государственного департамента США по экспортному контролю и связанной с ним безопасности границ (EXBS) и организованный в сотрудничестве с Национальным контртеррористическим советом Монголии, помогает укрепить потенциал государственного и частного секторов Монголии в области проверки, выявлять и расследовать предполагаемые нарушения экспортного контроля или санкций, а также укреплять соблюдение международных санкций.

Оружие массового поражения (ОМП) или оружие массового уничтожения — термин, объединяющий те разновидности оружия, которые даже при ограниченном применении способны причинить масштабные разрушения и вызвать массовые потери вплоть до нанесения необратимого урона окружающей среде и государствам.

Как правило, к оружию массового поражения относят только ядерное, химическое и биологическое оружие, основу каждого вида из которых составляют боеприпасы в соответствующем снаряжении. Однако динамичное развитие науки и техники способствует возникновению принципиально новых средств уничтожения, которые по своей эффективности не уступают и даже превосходят все известные образцы ОМП. К таким новинкам относят, например, оружие на новых физических принципах.

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