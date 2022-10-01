Северная Корея в четвертый раз за неделю запустила баллистические ракеты

CentralAsia (CA) - Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности; это четвертый пуск менее чем за неделю, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По словам источника в японском правительстве, ракеты, вероятно, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает Kyodo. Затем Министерство обороны страны подтвердило, что две баллистические ракеты были запущены у западного побережья Северной Кореи примерно с 6:42 до 6:58 утра 1 октября. Обе, как полагают в ведомстве, уже упали за пределами японской исключительной экономической зоны недалеко от восточного побережья КНДР.

В прошлый раз Пхеньян произвел пуски 25, 28 и 29 сентября. Южная Корея, США и Япония провели в пятницу, 30 сентября, учения в Японском море. Днем ранее вице-президент США Камала Харрис прибыла с однодневным визитом в Южную Корею, где встретилась с президентом Юн Сук Ёлем и посетила демилитаризованную зону.

25 сентября военные Южной Кореи сообщили, что КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности, та пролетела 600 км на максимальной высоте в 60 км со скоростью 60 махов. Следующий пуск состоялся в среду. Тогда Северная Корея выпустила две ракеты. Еще две были запущены на следующий день — в день визита Харрис в Южную Корею.