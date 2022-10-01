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Папа Римский в ближайшее время посетит Монголию с визитом

CentralAsia (MNG) -  266-й Папа Римский Франциск принял приглашение президента Монголии Хурэлсух Ухнаа посетить страну. Об этом в четверг сообщил кардинал Монголии Джорджио Маренга.

«Папа Римский с благодарностью принял приглашение президента. Подготовка к визиту, сроки которого пока не определены, начнется в ближайшее время», — сообщают монгольские СМИ, цитируя слова Джорджио Маренгы.

Кардинал Монголии Джорджио Маренга сказал, что Франциску передал приглашение бывший президент Монголии Энхбаяр Намбар во время его визита в Ватикан.

Кардинал Маренга отметил, что связи Монголии с Ватиканом имеют более 800-летнюю историю. В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между двумя государствами.

В Монголии, где большинство жителей исповедует буддизм, сейчас насчитывается около 1,5 тыс. католиков.

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