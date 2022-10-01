Ураган во Флориде стал одним из самых разрушительных в истории США

CentralAsia (CA) - Ураган уже оставил после себя обширную полосу разрушений во Флориде, затопив районы на обоих побережьях, сорвав дома с их фундаментов, разрушив прибрежные предприятия и оставив без электричества более двух миллионов человек. Об этом 1 октября сообщает «Голос Америки».

Жители восточного побережья Флориды, первыми испытавшие на себе силу урагана «Иэн», уже возвращались домой, когда ураган, ослабев до тропического шторма при пересечении полуострова Флорида, в ночь на пятницу восстановил свою разрушительную силу над Атлантикой.

Многие люди в Форт-Майерсе контужены и не знают, когда они вернут себе какое-то чувство нормальной жизни. Им остается только собирать обломки после того, как этот разрушительный акт «матери-природы» перевернул их жизнь с ног на голову.

Отчаявшиеся местные жители пытаются оценить ущерб после того, как ураган «Иэн» уничтожил дома более 80 тыс. жителей города Форт-Майерс.

Одна женщина, которая только недавно купила новый дом на западе Флориды, сказала, что только что вернулась и обнаружила, что здание было разорвано на куски после того, как ураган «Иэн» пронесся через него.

В пятницу ураган обрушился на Южную Каролину, достигнув первой категории по данным Национального центра изучения ураганов. Скорость ветра усилилась до 80 миль в час (129 км/ч).

«Возрожденный» ураган разворотил берег в Южной Каролине, угрожая историческому городу Чарльстон.

Там ожидается подъем воды на пять метров, что значительно выше обычного уровня.

Выступая в Белом доме в пятницу, президент США Джо Байден призвал местных жителей прислушиваться к местным властям и ко всем предупреждениям.

Байден сказал, что «сердце Америки буквально разрывается» при мысли о всех тех, кто потерял свои дома. Президент добавил, что его администрация принимает срочные меры, чтобы оказать всем необходимую помощь.

Он подчеркнул, что его послание жителям Флориды звучит так: «Мы видим, через что вы прошли, и мы с вами. Мы сделаем для вас все, что в наших силах». Ущерб от непогоды назвали историческим.

«Иэн» оставил после себя обширную полосу разрушений во Флориде, затопив районы на обоих побережьях, сорвав дома с их фундаментов и разрушив прибрежные предприятия.

Известно, что около 2,6 миллионов домов во Флориде остались без электричества.

По меньшей мере, сорок человек были подтверждены в качестве погибших в США - число, которое, как ожидается, увеличится, поскольку местные официальные лица фиксируют все больше смертей и ведут поиски жертв стихии.

We were in the eye wall of Cat. 4 #Hurricane #Ian for over 5 hours and the back side was the worst.

I haven't experienced anything close to this in over 30 years @weatherchannel pic.twitter.com/wfEqcuEBAm — Mike Seidel (@mikeseidel) September 29, 2022