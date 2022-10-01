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Tik Tok откроет представительство в Казахстане, - СМИ

CentralAsia (KZ) -  Сервис Tik Tok откроет представительство в Казахстане. Об этом заявил вице-президент компании Тео Бертрам на Международном форуме Digital Bridge, передает «Хабар 24».

«Здесь потрясающее качество контента, мы хотим, чтобы именно Казахстан стал хабом для всего региона. В нашей компании есть самые разные программы, например, по туризму. Здесь прекрасная природа, и мы можем помочь рассказать о ней чуть больше. Национальная кухня, традиции, живописные места - людям интересно все. Это новый способ популяризации страны. Такие же проекты мы планируем запускать во многих сферах, в том числе и в здравоохранении, образовании и экономике. Запускается программа и под нее делается контент», - рассказал журналистам Тео Бертрам.

Сообщается, что представительство будет консультировать создателей контента. Специалисты подскажут, как правильно зарабатывать на любимом деле и интегрировать в свои видео рекламу.

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