Речь Путина — «самая резкая декларация враждебности, которую российский лидер высказал Западу», - СМИ

CentralAsia (CA) - Присоединение к России новых территорий сделает невозможным дипломатическое решение конфликта. Сама речь президента Владимира Путина 30 сентября по время подписания соглашений о «присоединении к России» Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, как отмечают обозреватели СМИ, была « самым резким враждебным высказыванием» в отношении Западу.

Журналисты New York Times пишут, что аннексия территорий «позволяет Кремлю объявить о победе в то время, когда вооруженные силы страны критикуют за то, что они недостаточно делают для предотвращения контрнаступления украинских сил».

Сама речь президента — «самая резкая декларация враждебности, которую российский лидер высказал Западу», пишет Financial Times. В частности, журналисты особо отмечают заявление Путина о том, что Кремль готов возглавить «антиколониальное движение, чтобы сокрушить гегемонию США во всем мире».

Аннексия территорий может привести к эскалации конфликта с учетом того, что теперь Россия от наступления может перейти к позиции обороны, пишет CNN: «Новый захват Россией земель на Украине — это акт геополитического пиратства, который сделает войну более опасной <...> В придуманном Путиным мире политических фантазий аннексии превращают войну из наступательной операции в операцию самообороны. Это новое измерение конфликта может означать, что решительная поддержка Западом Украины, которая в последние недели добилась значительных успехов на востоке и юге страны, будет сопряжена с более высокими рисками».

Несмотря на заверения Путина о готовности сесть за стол переговоров, аннексия окончательно ставит крест на дипломатическом решении конфликта. «Заявления Путина является вопиющим нарушением международного права, которое может привести к эскалации и продлению военного конфликта в Украине, обострению конфронтации Москвы с Западом. Это только усугубит растущую глобальную изоляцию Кремля», — пишет The Washington Post. Это уже подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киев готов к переговорам, но уже с новым президентом России.

Военные аналитики, опрошенные журналистами WP, предупреждают о «затяжном, все более смертоносном конфликте».

Объявление об аннексии оккупированных территорий произошло именно в тот момент, когда российские войска оказались окружены в районе Лимана. Как пишет Reuters, поражение армии РФ в этом регионе «может открыть Украине путь к возвращению территорий, которые Путин теперь объявил частью России».

На положение на фронтах в момент вхождения украинских регионов в состав России обращает внимание и CNN: «Пятница обнажает серьезную пропасть между амбициями России и ее реальностью. В то время как российский президент Владимир Путин проводит пышную фальшивую церемонию, <...> его войска проигрывают в стратегическом городе в той самой области, которую он хочет аннексировать».

Перед подписанием документов Владимир Путин выступил с сорокаминутной речью, значительная часть которой была посвящена Западу и «неоколониальной» политике США. Российский президент также заявил, что США «создали прецедент», атаковав ядерным оружием японские города во время Второй Мировой войны.