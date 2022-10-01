Заявку Украины в НАТО стоит рассматривать «в другое время», - США

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CentralAsia (CA) - Заявку Украины на вступление в НАТО следует рассматривать «в другое время», заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, его слова приводит Bloomberg.

«Лучший способ для нас поддержать Украину — это практическая поддержка на месте, а процессом в Брюсселе [присоединение Украины к НАТО] следует заниматься в другое время», — сказал Салливан.

30 сентября президент Владимир Путин подписал договоры о присоединении к России Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей и образовании новых субъектов. До этого Москва признала их независимость в административных границах. При этом часть этих территорий по-прежнему контролирует Киев.

Украинский лидер Владимир Зеленский после этого заявил, что его страна сегодня подает заявку на членство в НАТО в ускоренном порядке.

Украина не входит в НАТО, хотя стремление к членству в альянсе закреплено в Конституции страны. Россия за несколько месяцев до спецоперации потребовала, чтобы Киев отказался от намерения присоединиться к блоку. После начала военных действий на Украине допускали, что согласятся на нейтральный статус, однако позднее снова появились заявления о необходимости членства в альянсе.