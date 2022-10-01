В Украине отменили осенний призыв в армию и отложили демобилизацию

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский отменил осенний призыв на срочную военную службу и отложил демобилизацию, следует из указа, опубликованного на сайте главы государства.

Зеленский внес изменения в указ № 687/2021 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году» от 29 декабря. Из него исключены пункты о проведении призывной кампании в октябре-декабре.

Кроме того, украинский лидер отложил увольнение в запас военнослужащих на срок «не ранее объявления в установленном порядке демобилизации».

Аналогичные решения Зеленский принял в середине апреля перед весенним призывом.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине, назвав ее целями «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны.

Зеленский в ответ ввел военное положение в стране и объявил мобилизацию. С тех пор они неоднократно продлевались, последний раз — в середине августа. Военное положение и мобилизация продлятся еще 90 дней, до 21 ноября этого года.