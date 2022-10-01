В России осенний призыв в армию отложили на месяц

CentralAsia (CA) - Военные комиссариаты в России перегружены из-за частичной мобилизации, начало осеннего призыва перенесено с 1 октября на 1 ноября, чтобы не усугублять ситуацию. Об этом заявил «РИА Новости» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«[Это] позволит развести потоки мобилизованных и призывников-срочников», — пояснил Песков.

Как правило, осенний призыв в России начинается с 1 октября. Однако 30 сентября президент Владимир Путин подписал указ о начале призыва с 1 ноября. Согласно документу, в рамках осенней кампании призовут 120 тыс. человек. Это меньше, чем осенью прошлого года (127,5 тыс.) и весной этого года (134,5 тыс.).

В этом году осенний призыв проходит на фоне частичной мобилизации.