Украинские войска вошли в Лиман, - СМИ

CentralAsia (CA) - Украинские войска вошли в город Лиман Донецкой области. СМИ публикуют видео с украинскими военными, которые устанавливают флаг на въезде в город. Пророссийский телеграм-канал «Два майора» сообщает, что украинские войска уже в центре города. Телеграм-канал «Рыбарь» в сводке на 15:00 написал: «К середине дня стало очевидно: принято решение о выводе войск и оставлении Лимана».

В пятницу ВСУ взяли Лиман в окружение, перерезав российским военным все пути снабжения и отхода.

Утром 1 октября украинская сторона официально сообщила об освобождении пяти населенных пунктов вокруг Лимана — Ямполя, Новоселовки, Шандриголово, Дробышево и Ставков. Американский институт изучения войны (ISW) 1 октября в своем ежедневном обзоре написал, что ВСУ могут занять Лиман в течение 72 часов.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале в последние два дня сообщает о ситуации под Лиманом в том числе с помощью картинок.