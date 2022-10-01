В «Лиманском котле» окружены около 5 тыс. российских военных, - СМИ

CentralAsia (CA) - По состоянию на утро 1 октября в окружении в городе Лиман Донецкой области находятся около 5 тысяч российских военных. Об этом, как передает Би-би-си, заявил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай в эфире канала FreeДом.

Глава ОВА подчеркнул, что 5 тысяч – это колоссальная группировка в окружении. По его словам, такого еще не было в принципе.

Гайдай добавил, что сейчас все пути подвоза туда боекомплекта или спокойного выхода этой группировки из Лимана уже отрезаны.

Институт изучения войны ранее сообщил, что ВСУ вечером 29 сентября, вероятно, завершили окружение российской группировки в районе Лимана в Донецкой области. По некоторым данным, украинские военные смогут взять город, если россияне не получат подкрепление.

30 сентября спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что окружение российской группировки возле Лимана в Донецкой области находится «на этапе завершения».

30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина переняла инициативу в войне и достигает ощутимых результатов, в частности подтвердил освобождение Ямполя и успехи ВСУ в Лимане.