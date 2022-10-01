Минобороны России подтвердило потерю Лимана

CentralAsia (CA) - Министерство обороны России официально подтвердило, что российские войска больше не контролируют Лиман.

«В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи», – сказано в заявлении оборонного ведомства.

Где проходят эти «более выгодные рубежи», в ведомстве не уточнили.

Ранее спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона сообщил, что украинская армия уже в Лимане, но там продолжаются бои.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в потере Лимана генерал-полковника Александра Лапина – сразу же после сообщения Минобороны о том, что город был оставлен.

Лапин, со слов Кадырова, командовал обороной этого участка фронта. Глава Чечни утверждает, что он генерал-полковник «выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов».

Кадыров также обвинил Лапина в переносе штаба в Старобельск, «за сотню километров от своих подчиненных» – и в том, что сам военачальник «отсиживался в Луганске».

«Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор», – сказал он.

Рамзан Кадыров также в своем Telegram-канале высказался за применение в конфликте с Украиной маломощного ядерного вооружения.

В окруженном украинскими силами Лимане Донецкой области находятся более 5 тысяч российских военнослужащих.

Ранее глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай заявил, что Российские военные, оказавшиеся в лиманском котле, попросили у командования разрешения на отступление, но им было отказано.

Теперь, по словам Гайдая, у них всего три варианта действий: идти на прорыв, сдаваться или погибнуть. По его данным, в окружении оказалось около 5 тыс. российских солдат, причем пути снабжения группировки, а также возможного отхода уже отрезаны.

В свою очередь советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович говорит, что в окружении, по разным данным, могло оказаться от 2,5 до 5,5 тыс. человек. При этом Арестович признает, что ситуация постоянно меняется, и точной информации по поводу Лимана нет, даже не известно, окружен ли город полностью, или у российских войск еще остается коридор для выхода.

Ранее сам Владимир Зеленский говорил о том, что Украина переняла инициативу в войне и достигает ощутимых результатов. По данным американского института изучения войны, украинские войска могут в ближайшие трое суток полностью окружить или даже взять Лиман.