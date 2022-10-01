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Россия в ООН наложила вето на осуждение референдумов

CentralAsia (CA) -  Россия наложила вето в Совете Безопасности ООН на проект резолюции с осуждением референдумов в контролируемых Россией и пророссийскими сепаратистами регионах Украины. Документ подготовили США и Албания. Голосование членов Совета Безопасности ООН по данному вопросу состоялось в пятницу, 30 сентября.

В поддержку проекта резолюции проголосовали Албания, Великобритания, Гана, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ, США и Франция. Бразилия, Габон, Индия и Китай – воздержались.

В проекте резолюции осуждались «незаконные референдумы», проведенные на оккупированных территориях Украины, и содержался призыв к странам не признавать законным изменение границ Украины. Авторы проекта резолюции также призывали Россию немедленно вывести свои войска из Украины.

Резолюция в итоге была отклонена.

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