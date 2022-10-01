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В Казахстане подозреваемый в подготовке покушения на Токаева получил 17 лет колонии

CentralAsia (KZ) -  Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил подозреваемого в подготовке покушения на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к 17 годам колонии, сообщает «Власть» со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд признал его виновным в государственной измене, перемещении оружия через границу ЕАЭС, приготовление к посягательству на жизнь президента, приготовление к акту терроризма, незаконное приобретение и хранение наркотиков и других преступлениях.

«Путем частичного сложения наказаний окончательно к отбытию назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», — говорится в сообщении суда.

Подозреваемого в подготовке покушения на Токаева задержали 25 марта, сообщили об этом только 3 апреля. По версии следствия, задержанный был агентом иностранной спецслужбы, который планировал покушение на президента Казахстана и других высокопоставленных чиновников.

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