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В Казахстане ОСДП выдвинула Нурлана Ауесбаева своим кандидатом в президенты
Нурлан Ауесбаев
Нурлан Ауесбаев

CentralAsia (KZ) -  Руководитель столичного филиала общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев избран кандидатом в президенты. Такое решение принято на съезде партии в субботу, передает vlast.kz.

«Съезд решил избрать кандидатом в президенты от Общенациональной социал-демократическая партии Ауесбаева Нурлана Сатыбалдиевича», - сказал председатель партии Асхат Рахимжанов.

Отмечается, что Нурлану Ауесбаеву 65 лет, он уроженец Туркестанской области, окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова. Сейчас руководитель столичного филиала ОСДП.

Досрочные президентские выборы пройдут 20 ноября. Президент Касым-Жомарт Токаев после трех лет президентства заявил, что собирается выдвигаться на второй срок (семилетний).

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