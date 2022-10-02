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Монголия пообещала выдать вид на жительство всем россиянам, которые об этом попросят, – Odessa Journal

CentralAsia (MNG) -  Иммиграционное агентство Монголии заявило, что выдаст вид на жительство всем россиянам, обратившимся за ним. Об этом сообщил глава отдела агентства Ууганбаяр Нэргуй.

«Граждане Российской Федерации обращаются с заявлением о пребывании в Монголии на определенный срок. В связи с этой ситуацией было принято решение о предоставлении вида на жительство соответствующей категории обратившимся гражданам РФ», — цитирует Ууганбаяр Ikon.mn. Глава отдела агентства добавил, что в Монголии существует 56 различных категорий видов на жительство.

После начала мобилизации в Россию в Монголию приехали более шести тысяч россиян. При этом около 750 человек продлили срок пребывания в стране и более тысячи россиян получили консультации по вопросам получения вида на жительство и продления срока пребывания в Монголии.

  • После 21 сентября, когда в России была объявлена мобилизация, страну стали покидать десятки тысяч россиян. На сухопутных границах образовались многокилометровые пробки. Большинство людей едут в Казахстан и Грузию.

источник: Odessa Journal

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