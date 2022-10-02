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В Австралии объявили санкции в отношении 28 россиян, связанных с референдумами

CentralAsia (CA) -  Австралия введет дополнительные целевые финансовые санкции и запрет на въезд в страну в отношении 28 россиян, связанных с проведенными референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщается на сайте австралийского МИД.

В министерстве назвали проведенные референдумы «фиктивными», «нелегитимными», «не имеющими юридической силы».

«Эти дополнительные санкции усиливают решительное несогласие Австралии с действиями президента [России Владимира] Путина и тех, кто выполняет его приказы», — подчеркнула министр иностранных дел Пенни Вонг.

Австралийский МИД не привел список попавших под санкции россиян.

Ранее, 30 сентября, США, Великобритания и Канада ввели против России новый пакет санкций почти сразу после того, как Путин и главы республик Донбасса, а также Херсонщины и Запорожья подписали в Москве соглашения о вхождении регионов в состав России.

В американский санкционный список попали глава ЦБ Эльвира Набиуллина; супруга министра обороны России Сергея Шойгу Ирина, а также его дочери Юлия и Ксения; жена заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева Светлана и его сын Илья; сын спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергей и другие.

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