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МАГАТЭ получило информацию о задержании гендиректора Запорожской АЭС

CentralAsia (CA) -  Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило от «соответствующих властей» подтверждение задержания гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. Об этом организация сообщила в Twitter.

«После получения информации о задержании Генерального директора Запорожской атомной электростанции Украины Игоря Мурашова МАГАТЭ контактировало с соответствующими органами власти и было проинформировано о том, что господин Мурашов находится под временным арестом», — говорится в сообщении.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что его организация активно ищет разъяснений и надеется на быстрое и удовлетворительное решение этого вопроса.

В организации не уточнили, с какими органами власти связывались и где именно на данный момент находится украинский чиновник.

Утром 1 октября глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин заявил, что российские военные накануне увезли Мурашова в неизвестном направлении. Котин потребовал немедленно освободить Мурашова и призвал Гросси и председателя Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), Тома Митчелла «задействовать все возможные меры» по срочному освобождению гендиректора.

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