На стадионе в Индонезии в давке погибло 129 человек. Видео

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 129 человек погибли в результате беспорядков на футбольном матче в Индонезии, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

Конфликт вспыхнул на стадионе в Восточной Яве во время игры между командами Arema и Persebaya Surabaya.

Хаос начался после победы «Persebaya Surabaya» со счетом 3:2, и, по сообщениям местных жителей, тысячи болельщиков «Arema» вышли на поле после того, как их команда проиграла.

Также утверждается, что несколько игроков «Arema», которые в тот момент все еще находились на поле, подверглись нападению.

Более 300 человек были срочно доставлены в близлежащие больницы, но многие умерли по дороге или во время лечения.

Около 180 человек ранены, но состояние многих из них ухудшается.

HORROR



VIOLENCIA Y DISTURBIOS en un estadio de fútbol en Indonesia.



Según reportes,hay 129 muertos. pic.twitter.com/P3ssg6SxQw — O̵L̵I̵M̵P̵I̵A̵ C̵A̵M̵P̵E̵Ó̵N̵ D̵E̵L̵ ̵M̵U̵N̵D̵O̵ (@DeCopaConocemos) October 1, 2022