На стадионе в Индонезии в давке погибло 129 человек. Видео

- Азия и мир, происшествия
- 10:35, 02 октября 2022
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CentralAsia (CA) - По меньшей мере 129 человек погибли в результате беспорядков на футбольном матче в Индонезии, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
Конфликт вспыхнул на стадионе в Восточной Яве во время игры между командами Arema и Persebaya Surabaya.
Хаос начался после победы «Persebaya Surabaya» со счетом 3:2, и, по сообщениям местных жителей, тысячи болельщиков «Arema» вышли на поле после того, как их команда проиграла.
Также утверждается, что несколько игроков «Arema», которые в тот момент все еще находились на поле, подверглись нападению.
Более 300 человек были срочно доставлены в близлежащие больницы, но многие умерли по дороге или во время лечения.
Около 180 человек ранены, но состояние многих из них ухудшается.
HORROR— O̵L̵I̵M̵P̵I̵A̵ C̵A̵M̵P̵E̵Ó̵N̵ D̵E̵L̵ ̵M̵U̵N̵D̵O̵ (@DeCopaConocemos) October 1, 2022
VIOLENCIA Y DISTURBIOS en un estadio de fútbol en Indonesia.
Según reportes,hay 129 muertos. pic.twitter.com/P3ssg6SxQw