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На стадионе в Индонезии в давке погибло 129 человек. Видео

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере 129 человек погибли в результате беспорядков на футбольном матче в Индонезии, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

Конфликт вспыхнул на стадионе в Восточной Яве во время игры между командами Arema и Persebaya Surabaya.

Хаос начался после победы «Persebaya Surabaya» со счетом 3:2, и, по сообщениям местных жителей, тысячи болельщиков «Arema» вышли на поле после того, как их команда проиграла.

Также утверждается, что несколько игроков «Arema», которые в тот момент все еще находились на поле, подверглись нападению.

Более 300 человек были срочно доставлены в близлежащие больницы, но многие умерли по дороге или во время лечения.

Около 180 человек ранены, но состояние многих из них ухудшается.

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