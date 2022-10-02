экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Пентагоне назвали освобождение Лимана «обнадеживающим успехом»
Продолжение: Минобороны России подтвердило потерю ЛиманаПредыстория: Украинские войска взяли Красный Лиман в полукольцо, - глава ДНР

CentralAsia (CA) -  Министр обороны США Ллойд Остин в субботу приветствовал возвращение Украиной под контроль города Лиман в Донецкой области, передает Reuters.

По его словам, для россиян Лиман был ключевым бастионом на востоке Украины.

Остин отметил, что это обнадеживающий успех украинских защитников на поле боя, который создаст новые дилеммы для российских военных.

В субботу на въезде в город Лиман Донецкой области установили украинский флаг.

Минобороны России заявило об отводе войск из Лимана. Однако заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Лимане продолжаются бои.

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский отмечал, что украинский флаг уже в Лимане, но там еще продолжаются боевые действия.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • В «КазМунайГазе» вскрыли пирамиду афер и хищений, - СМИ
  • На стадионе в Индонезии в давке погибло 129 человек. Видео
  • В МВД Казахстана отметили снижение потока россиян, едущих в страну


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com