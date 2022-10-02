В Британии тысячи жителей вышли на акции протеста против роста стоимости жизни

CentralAsia (CA) - Тысячи британцев вышли на протесты в городах по всей Великобритании, чтобы выразить протест против кризиса стоимости жизни, изменения климата и выразить поддержку бастующим железнодорожникам, 1 октября сообщает Вloomberg.

Некоторые участники акций протеста также использовали волну демонстраций, чтобы выразить протест по поводу недавнего бюджета правительства.

По данным агентства, акции, организованные кампанией «Хватит, значит хватит», прошли в Лондоне, Эдинбурге, Суонси и Ливерпуле. Организаторы маршей призывают людей противостоять растущим ценам, добиваться реального повышения заработных плат, а также сокращения счетов за электроэнергию и налогов для богатых.

По данным организаторов, только в Лондоне на акции протеста вышли более десяти тысяч человек.

К ним также присоединилась климатическая группа Extinction Rebellion (XR), которая заявила, что выступает против изменения климата и кризиса стоимости жизни. Активисты утверждают, что заблокировали Вестминстерский мост.

Протесты совпали с началом забастовки, которую координировал Национальный союз железнодорожников, морских и транспортных рабочих (RMT). В ходе общенациональных забастовок, запланированных на 1 и 8 октября, 40 000 членов RMT по всей стране «фактически закроют железнодорожную сеть», говорится в заявлении профсоюза.