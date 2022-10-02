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Шавкат Мирзиёев в начале октября посетит Венгрию с официальным визитом

CentralAsia (UZ) -  По приглашению венгерской стороны, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3-4 октября посетит Венгрию с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В соответствии с программой пребывания в городе Будапеште пройдут переговоры на высшем уровне – с президентом Венгрии Каталиной Новак и премьер-министром Виктором Орбаном.

«В повестку дня узбекско-венгерского саммита включены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества.

Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов и программ, направленных на наращивание объемов взаимной торговли, углубление промышленной кооперации в области фармацевтики, агропромышленного комплекса, машиностроения, водосбережения и других направлениях», - сообщила пресс-служба президента.

Состоится также обмен мнениями по вопросам международной и региональной политики, в том числе взаимодействия в рамках Организации тюркских государств.

По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления и солидного пакета двусторонних соглашений.

Кроме того, предусматривается, что глава государства проведет встречу с руководителями ведущих компаний и банков Венгрии.

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