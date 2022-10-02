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Гурбангулы Бердымухамедов с супругой вернулись из Японии

CentralAsia (TM) -  1 октября в Ашхабад из Японии вернулся председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша (верхней палаты парламента) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Судя по кадрам телерепортажа, в поездке его сопровождала супруга Огулгерек Бердымухамедова.

В Японии Бердымухамедов провел шесть дней, с 25 сентября по 1 октября. Таким образом, он пропустил День независимости и сопутствующие торжества, передает издание «Хроника Туркменистана».

Ранее сообщалось, что в ходе визита Бердымухамедов примет участие в похоронах экс-премьер-министра Синдзо Абе 27 сентября, а также проведет встречи с премьер-министром, депутатами парламента и руководителями некоторых ведущих компаний Японии.

На официальном сайте правительства Японии сообщается, что 28 сентября премьер-министр Фумио Кисида провел встречи с прибывшими на похороны представителями зарубежных делегаций, в том числе с Гурбангулы Бердымухамедовым.

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