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Старшая дочь Мирзиеева разместила семейные фото в ходе визита в Самарканд

CentralAsia (UZ) -  Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева опубликовала на своей странице в соцсетях фотографии после посещения Самарканда. На фото запечатлены ее мама-супруга президента Зироат Мирзиеева, младшая сестра Шахноза Умарова, младший брат Миралишер Мирзиеев, муж Ойбек Турсунов, а также их дети.

«Самарканд для меня особый город. В его волшебной ауре я провела годы своей юности. Мне нравится сюда возвращаться — люблю дух этого города. На этот раз мы посетили новую локацию — его жемчужину «Вечный город». Здесь современные таланты смогли сполна раскрыть своё мастерство. «Вечный город», бесспорно, станет новой точкой притяжения для гостей нашей страны и гордостью для Самарканда нового времени», - отмечает в комментарии к фото Саида Мирзиеева.

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