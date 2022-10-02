Конституционный суд России признал законными договоры о вхождении в состав новых регионов

CentralAsia (CA) - Конституционный суд России признал соответствующими Конституции подписанные Владимиром Путиным договоры о присоединении Херсонской, Запорожской, Донецко, Луганской и части территории Николаевской областей Украины.

Согласно этим договорам, подписанным в Кремле 30 сентября, в составе России образуется 4 новых субъекта под названиями ДНР, ЛНР, Херсонская область и Запорожская область.

Как говорится в постановлении конституционного суда, до 1 января 2026 года на этих территориях будет действовать переходный период. Путин утвердит временно исполняющих обязанности их руководителей.

Теперь Госдума и Совет Федерации РФ должны принять соответствующий конституционный закон. Ожидается, что это произойдёт 3 и 4 октября.