Утечка газа из «Северных потоков» прекратилась

CentralAsia (CA) - Датское энергетическое агентство в воскресенье 2 октября сообщило, что утечка газа из газопровода «Северный поток» в Балтийском море прекратилась. Об этом уведомила компания-владелец газопровода «Nord Stream AG».

Вечером в субботу было объявлено о том, что прекратилась утечка и из газопровода «Северный поток-2». На обоих газопроводах стабилизировалось давление, газа в них больше нет.

Газпроводы были повреждены 26 октября, утечки были зафиксированы сразу в четырёх местах в экономических зонах Дании и Швеции. Пострадали три нитки газопроводов из четырёх. По данным «Газпрома», в поврежденных газопроводах находилось около 800 млн кубометров газа, что равноценно потреблению Дании за три месяца. Причины случившегося по-прежнему не ясны, однако как страны ЕС, так и Россия и США утверждают, что речь шла о сознательной диверсии - объём разрушений беспрецедентен и, как считают специалисты, не мог быть вызван простой аварией. В пользу диверсии говорит и почти одновременный выход трубопроводов из строя.

Программа ООН по окружающей среде заявила, что повреждение системы газопроводов привело, вероятно, к крупнейшему из когда-либо зарегистрированных выбросов метана. В ходе анализа спутниковых снимков был обнаружен огромный шлейф высококонцентрированного метана, который наносит ущерб окружающей среде.

Исследователи из канадской организации GHGSat, которая использует спутники для мониторинга выбросов метана, оценили скорость утечки в одной из четырех точек разрыва в 22 920 килограммов в час. Это эквивалентно сжиганию около 286 тонн угля каждый час, говорится в заявлении GHGSat.