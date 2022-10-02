Папа римский призвал Путина и Зеленского положить конец конфликту на Украине

CentralAsia (CA) - Папа римский Франциск обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить боевые действия и искать условия для переговоров. Перевод его обращения приводит Vatican News.

«Мое обращение адресовано в первую очередь президенту Российской Федерации, умоляю его остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе и ради собственного народа. С другой стороны, глубоко опечаленный огромными страданиями украинского народа в результате пережитой им агрессии, обращаюсь с не менее уверенным призывом к президенту Украины быть открытым для серьезных предложений о мире», — сказал понтифик.

Он также призвал политических лидеров остальных государств «сделать все возможное» для прекращения боевых действий, поддерживать инициативы диалога, а также использовать те дипломатические средства, которые до сих пор не использовались.

Папа римский уточнил, что необходимо стремиться к созданию условий для переговоров, которые приведут к консенсусным, справедливым и стабильным решениям, а не навязываемым силой. По его мнению, эти решения будут таковыми, если будут основаны на уважении к ценности человеческой жизни, а также к суверенитету и территориальной целостности каждой страны.

«Я глубоко сожалею о серьезной ситуации, возникшей в последние дни, с дальнейшими действиями, противоречащими принципам международного права. Это увеличивает риск ядерной эскалации, порождая опасения неконтролируемых и катастрофических последствий во всем мире», — добавил понтифик.