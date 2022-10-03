В Монголии гражданам РФ будут выдавать ВНЖ до тех пор, пока ситуация в РФ не успокоится

Ууганбаяр Нэргуй

CentralAsia (MNG) - Несколько тысяч молодых людей страны бегут из своей страны в связи с объявлением президентом России В. Путиным военной мобилизации. Из-за этого решения люди из северного соседа массово приезжают в Монголию.

«Глобальная миграция резко изменилась за последнее десятилетие. На нее влияют многие факторы, такие как военные действия, политические, социально-экономические условия, бедность и т. д. в стране и регионе, и она продолжает создавать движение из одной страны в другую. Это большая проблема для соответствующих стран, и в этой связи необходимо принять быстрые меры.

В связи со сложившейся ситуацией, если вышеуказанные граждане обратились с заявлением о временном проживании в Монголии, мы приняли решение о выдаче разрешений на временное проживание в Монголии до стихания кризисов и конфликтов в этой стране на основании изучения и анализа их приложения. Проверки перед выдачей разрешения на временное проживание будут проводиться неоднократно. В случае запроса на временное проживание, запрос гражданина будет рассмотрен, и разрешение на временное проживание будет выдано на основании проверки в соответствии со строгой процедурой. Например, если вы подали заявление на получение вида на жительство с целью трудоустройства, посетим работодателя, чтобы проверить, подали ли вы заявление о приеме на работу и подписали ли вы трудовой договор. Также решение будет приниматься в зависимости от того, заключил ли студент договор с учебным заведением или оплатил стоимость обучения.

С другой стороны, иностранцы обязаны соблюдать законы Монголии и соблюдать и уважать историю, культуру и традиционные обычаи монгольского народа. Мы имеем право преследовать и депортировать людей в соответствии с законом, если они нарушают законы Монголии, совершают незаконные действия или занимаются деятельностью, запрещенной для иностранцев. Жалобы на нарушения со стороны иностранцев регулярно принимаем в отдел по расследованию нарушений нашей организации, и каждый раз принимаются меры», — глава отдела Иммиграционного агентства Монголии, Ууганбаяр Нэргуй.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения