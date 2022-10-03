Мужчины Монголии и женщины Франции стали лучшими посевными на ЧМ-2022 по баскетболу 3x3 U23

CentralAsia (MNG) - Некоторые из лучших молодых звезд отправятся в Мекку 3x3 Бухарест, Румыния, на долгожданный чемпионат мира FIBA 3x3 U23 2022 5-9 октября.

В третьем выпуске ежегодного показательного соревнования участвуют 40 команд — по 20 на пол — и оно вернется впервые с 2019 года, когда титулы завоевали Япония (женщины) и Россия (мужчины).

В мужском зачете Монголия занимает первое место в посевной группе и возглавляет группу А, в которую входят Китай, Латвия, Словакия и Чили.

Монголия может похвастаться талантливым составом с фанатами 3х3, которые, без сомнения, знакомы с большим парнем Алтангэрэл Батсайхан, который выступал за Zaisan MMC Energy на профессиональной трассе, а также был в составе сборной своей страны на мероприятии три года назад.

Китай возглавляет талантливый 23-летний Цзянхэ Чен, который вошел в состав команды №1 мирового тура Ub на Ultra Novi Sad Challenger 2022.

Посеянная под номером 2 Литва будет стремиться продолжить свой сильный год на международном уровне с богатой группой талантов, таких как Эймантас Зилиус из Каунаса, которые начинают делать себе имя на профессиональном уровне.

№5 Япония может быть их самой большой угрозой в группе B с динамичным Такуми Масуко, демонстрирующим свои навыки в Лиге наций FIBA 3x3 2022. Принимающая Румыния, африканская электростанция Египет и Китайский Тайбэй завершают конкурентоспособную группу.

Посеянная под номером 3 Франция всегда грозна, независимо от возраста, и они снова выглядят соперниками. Лоренцо Тируар-Самсон становится новой французской звездой, поскольку он помог своей стране прославиться в Лиге Наций 2022 (и был назван MVP), а также выступал на профессиональных трассах с Руаном.

Нидерланды, Украина и Бразилия — другие команды группы C.

Вы видели, как он блистал в Лиге наций 2022 года, теперь пришло время посмотреть, как 20-летний Шохам Гат делает свое дело на чемпионате мира U23 для Израиля, который возглавляет группу D, в которую входят Германия, 3x3 Power Сербия, Катар и Казахстан.

Мужские группы:

Группа А: Монголия, Китай, Латвия, Словакия, Чили.

Группа B: Литва, Япония, Румыния, Египет, Китайский Тайбэй.

Группа C: Франция, Польша, Нидерланды, Украина, Бразилия.

Группа D: Израиль, Германия, Сербия, Катар, Казахстан

Среди женщин Франция занимает лидирующие позиции, и нетрудно понять, почему лучшая игрок U23 Камиль Дроге, ходячая W, привела свою страну к успеху в финале Лиги наций FIBA 3x3 2022 (где она была названа MVP), в то время как она зажгла Женская серия FIBA 3x3 2022 для Франции до 24 лет.

США придется бороться с посевной под номером 3 Монголией, которую возглавляет игрок Олимпийских игр в Токио и их звезда Хулан Онолбаатар, причем монголы затмили всех три года назад и надеются на еще больший успех на этот раз.

Женские группы:

Группа А: Франция, Румыния, Египет, Украина, Чили.

Группа B: Китай, Литва, Польша, Израиль, Китайский Тайбэй.

Группа C: Монголия, Япония, США, Доминиканская Республика, Узбекистан

Группа D: Германия, Нидерланды, Венгрия, Австрия, Шри-Ланка.

Две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал.

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