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Выпускники совместного монголо-германского минерально-технологического университета трудоустроены на 100%

CentralAsia (MNG) -  2 октября министр образования и науки Энх-Амгалан Лувсанцэрэн, госсекретарь Министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ Нильс Аннен вместе с соответствующими представителями работали в совместном монголо-германском университете минералов и технологий.

Университет готовит инженеров, специализирующихся в горнодобывающей промышленности Монголии. В нем обучается более 370 студентов, работают 69 преподавателей и сотрудников. Выпускники на 100% трудоустроены и работают в местных и зарубежных горнодобывающих компаниях. Университет будет способствовать удовлетворению потребности в инженерах, когда будет запущен крупный проект в рамках Политики нового возрождения монгольского правительства. Помимо внедрения международного научного опыта и современных академических стандартов, он работает с университетами-партнерами Германии над улучшением условий обучения для студентов.

В университете 3 отделения, 8 научных лабораторий и 3 кампуса. Одно из них – общежитие вместимостью более 360 коек.

Кроме того, в ходе двусторонней встречи германская сторона приняла решение продолжить оказание поддержки развитию нашей страны. Таким образом, появляется возможность продолжить проекты, реализованные ранее. В тот же день стороны встретились со студентами и обсудили их мнения.

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