Главы государств и министры МИД Монголии и Австралии обменялись поздравительными письмами

CentralAsia (MNG) - 30 сентября по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Австралийским Содружеством Посол Монголии в Австралии Д.Даваасурэн встретился с Первым помощником Министра иностранных дел и торговли Австралии Гэри Коуэном в министерства и обменялись праздничными письмами глав государств и министров иностранных дел двух стран.

В своем праздничном письме президент Монголии Хурэлсух Ухнаа отметил успешное развитие дружественных отношений и сотрудничества между Монголией и Австралией во многих областях, таких как политика, культура, образование, торговля, инвестиции, добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство. поддерживал и оказывал помощь в рамках Государственной программы развития.

В своем письме генерал-губернатор Австралии г-н Дэвид Херли поздравил правительство и народ Монголии от имени правительства и народа Австралии. Отмечено, что визит вице-премьер-министра Монголии С.Амарсайхан в Австралию в сентябре придал импульс политическому участию и сотрудничеству между двумя странами.

В своем письме министр иностранных дел Монголии Б.Батцэцэг отметила, что подписанный в этом году Меморандум о взаимопонимании по «рабочим и гостевым визам» способствует укреплению обмена и взаимопонимания между гражданами, выразил стремление к дальнейшему укрепить его в рамках региона, международного сообщества и Организации Объединенных Наций.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг подчеркнула растущее сотрудничество в области торговли, добычи полезных ископаемых и образования между двумя странами и упомянула в своем письме, что более 650 монгольских студентов прошли обучение по программе стипендий правительства Австралии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения