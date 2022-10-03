Монголия построит три железные дороги для экспорта угля

CentralAsia (MNG) - Богатая углем Монголия могла бы экспортировать 50 миллионов тонн коксующегося угля в год при нынешнем состоянии инфраструктуры, с ее долгосрочным и стабильным торговым партнерством с Китаем и Азией, а также с преимуществами малой глубины угольного пласта и низкой себестоимости на карьерах.

«Основным сдерживающим фактором экспорта монгольского угля является отсутствие инфраструктуры для растущего спроса, а не пандемические вспышки», — сказал Золжаргал Жаргалсайхан, исполнительный директор Монгольской угольной ассоциации.

Быстрое повышение тарифов на автоперевозки на короткие расстояния (от Цагаан Хад до Ганцмод) до 300 долларов США за тонну в 2021 году с 50 долларов США за тонну в 2020 году привело к тому, что общая стоимость угля, добываемого в Таван-Толгое Монголии, выросла до 400 долларов США за тонну с 160 долларов США в Китай.

Таким образом, что действительно ограничило торговлю углем между Китаем и Монголией, так это проблема инфраструктуры, а не пандемия COVID-19, и дальнейшее развитие инфраструктуры может помочь решить эту проблему, сказал он.

В настоящее время строятся три железные дороги: Таван-Толгой — Гашуунсухайт (239 км), Таван-Толгой — Зуунбаян (416 км) и Зуунбаян — Ханги (226 км).

Строятся две дороги: Таван-Толгой — Гашуунсухайт и Таван-Толгой — Ханги с годовой пропускной способностью 48 млн и 20-25 млн тонн соответственно.

Планируются две железные дороги: Арцсуурь — Нарийнсухайт — Шивээхурэн (1255 км) и Чойбалсан — Хөөт — Бичигт (384 км). А на двух крупных пограничных переходах будут построены угольные железнодорожные контейнерные станции.

Монголия планирует удвоить пропускную способность до более чем 200 миллионов тонн на пограничных переходах в ближайшие несколько лет, а потенциальный экспорт угля составит около 50 миллионов тонн в год.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения