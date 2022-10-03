Хоккей становится все более популярнее в Монголии

CentralAsia (MNG) - Обычная картина из хоккея с шайбой в Монголии — это крутые парни, играющие зимой на открытых катках. Было не только намного ниже точки замерзания, но и обычно было задымленно из-за отопления в окружающих зданиях. Steppe Arena на 3600 мест, построенная в столице Улан-Батора во время пандемии и открытая к хоккейному сезону 2021/2022, поднимает хоккей с шайбой в огромной азиатской стране, не имеющей выхода к морю, на совершенно новый уровень.

«Холодно, поэтому нам нужно много отопления, и единственным источником для отопления является уголь, но мы играли, у нас есть 16 открытых катков, а теперь у нас есть новая красивая арена Steppe Arena и еще одна, которая только что открылась в 39-й районной школе в г. Улан-Батор с полноразмерным катком и 500 сидячими местами», — сказал многолетний игрок и тренер национальной сборной Мэргэн Арслан.

В эпоху Мэргэн Арслан в качестве игрока в хоккей играли в основном взрослые мужчины, а молодежный хоккей начался в 10 лет на открытых площадках. Теперь есть ледовое время и оборудование для возрастной группы 4-9 лет, девочки посещают хоккейную школу, а в последние годы также девочки-подростки и женщины открыли для себя игры.

«Хоккей становится все популярнее, потому что мы выиграли золото на Кубке вызова Азии Challenge Cup of Asia в 2018 и 2019 годах, — сказал Мэргэн. «Это большое достижение, потому что в то время у нас не было крытых катков, тренироваться на открытом воздухе при температуре -40°C, а затем перейти на крытый каток с более техничной и квалифицированной игрой было очень сложно. Лед на открытом воздухе такой разный, его труднее остановить, труднее повернуть. Но мы сделали это и выиграли у тех стран, которые играют на крытых площадках».

«Монголия — страна борьбы. Когда мы пытались развивать хоккей, люди спрашивали, зачем нам хоккей, у нас отлично идут дела по дзюдо, тхэквондо, боксу», — сказал Мэргэн.

Монголия также участвовала в программе чемпионата мира в период с 2007 по 2013 год, однако мужская команда одержала только одну победу в 26 играх, а команда U18 - ноль в 12. После десятилетнего перерыва из-за несоблюдения минимальные стандарты участия, Монголия вернется следующей весной.

Их возвращение начнется с мужской национальной сборной и изначально планировалось на чемпионате мира по хоккею с шайбой 2023 года в IV дивизионе в Кувейте. Однако после того, как Кувейт отказался от роли принимающей стороны, Монголия может в конечном итоге провести само мероприятие на Steppe Arena в Улан-Баторе. Таким образом, возвращение сборной станет первым турниром ИИХФ в стране.

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