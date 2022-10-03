В Монголии снизились случаи гепатита и туберкулеза

CentralAsia (MNG) - Всего в рамках программы «Здоровый образ жизни» было проверено на инфекционные заболевания 1,3 миллиона человек. В рамках программы за четыре месяца было выявлено 5100 случаев гепатита. В рамках этой программы несколько тысяч человек получили лечение от гепатита В и С. В настоящее время на 10 000 человек приходится 1,1 случая гепатита. В 2011 году было 52,8 случая. Вакцины против гепатита вводились детям с 1992 года.

Министерство здравоохранения расследовало услуги высокого риска, такие как тату-салоны, на наличие гепатита. 70 процентов стоимости лекарств покрывалось государственной страховкой.

С 2020 года число случаев заболевания туберкулезом сократилось на 33 процента, что является положительным результатом мер по профилактике COVID-19.

В конце 2022 года в Монголии состоится международный форум по туберкулезу. Больные туберкулезом будут получать лечение на дому. Финансирование программ лечения туберкулеза и скрининга увеличилось в три раза. Программы скрининга также проверяют на инфекции, передающиеся половым путем.

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