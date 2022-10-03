Число погибших в результате взрыва в Кабуле возросло до 35 человек, - ООН

CentralAsia (CA) - ООН сообщила в субботу, что число погибших в результате взрыва смертника в классе в Кабуле возросло до 35, поскольку женщины-шиитки-хазарейцы, которые приняли на себя основную тяжесть нападения, устроили протест против «геноцида» своего меньшинства, пишет Voanews.

В пятницу террорист-смертник взорвал себя в кабульском образовательном центре, когда сотни учеников сдавали тесты в рамках подготовки к вступительным экзаменам в университет в городском районе Дашт-и-Барчи.

Свидетели сообщили AFP, что террорист-смертник взорвался в женской секции учебного зала с разделением по половому признаку. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение в пятницу.

Западный район представляет собой преимущественно мусульманский шиитский анклав и является домом для меньшинства хазарейцев — исторически угнетенной группы, которая в последние годы стала мишенью некоторых из самых жестоких нападений в Афганистане.

«По последним данным, число пострадавших в результате атаки составляет не менее 35 человек, еще 82 человека получили ранения», — говорится в заявлении Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА). По его данным, более 20 убитых были девушками и женщинами. Число жертв миссии ООН выше, чем сообщают власти Кабула.

Сотрудник министерства внутренних дел анонимно сообщил AFP в субботу, что 25 человек были убиты и 33 ранены в результате нападения на центр высшего образования в Каадже, обновив более ранние данные о 20 убитых и 27 раненых.

После возвращения к власти в августе прошлого года безопасность стала для талибов деликатной темой, и сторонники жесткой линии часто стремились преуменьшить значение атак, бросающих вызов их режиму.

Индия в субботу осудила теракт. «Мы опечалены вчерашним террористическим нападением на образовательный центр Каадж в Дашт-э-Барчи, Кабул, и выражаем наши соболезнования семьям погибших. Индия решительно осуждает продолжающиеся нападения на невинных учащихся в учебных заведениях», — написал в Твиттере официальный представитель министерства иностранных дел Ариндам Багчи.

Норвежский совет по делам беженцев также осудил нападение, призвав власти принять меры для обеспечения защиты учебных заведений.

«Образовательный центр, наполненный молодежью, готовящейся к экзаменам, должен быть местом для радости, сосредоточения и волнения, а не для крови и ужаса», — заявил Нил Тернер, страновой директор Норвежского совета по делам беженцев в Афганистане.

Тем временем в субботу десятки хазарейских женщин бросили вызов запрету талибов на проведение митингов в знак протеста против последнего кровопролития в их общине. Около 50 женщин скандировали: «Остановите геноцид хазарейцев, быть шииткой — не преступление», проходя маршем мимо больницы в Дашт-э-Барчи, где лечили нескольких жертв нападения.

Одетые в черные хиджабы и платки, протестующие несли транспаранты с надписью: «Прекратите убивать хазарейцев», сообщает корреспондент AFP.

«Вчерашнее нападение было совершено против хазарейцев и хазарейских девушек», — заявила AFP протестующая 19-летняя Фарзана Ахмади. «Мы требуем прекращения этого геноцида. Мы устроили акцию протеста, чтобы потребовать соблюдения наших прав».

Позже протестующие собрались перед больницей и скандировали лозунги, а десятки хорошо вооруженных талибов, некоторые из которых несли гранатометы, караулили.

С тех пор, как к власти вернулись бескомпромиссные талибы, женские протесты стали рискованными: многочисленные демонстранты были задержаны, а митинги разогнаны талибами, стреляющими в воздух.

Джихадистская группировка «Исламское государство» (ИГИЛ) считает шиитов еретиками и ранее заявляла о нападениях в этом районе на девочек, школы и мечети.

Талибы также считают общину хазарейцев язычниками, а правозащитные группы часто обвиняют исламистов в том, что они преследовали их во время их 20-летнего повстанческого движения против бывшего правительства, поддерживаемого США.

Вернувшись к власти, талибы обязались защищать меньшинства и пресекать угрозы безопасности. Однако Amnesty International заявила, что пятничное нападение было «стыдливым напоминанием о полной неспособности талибов как де-факто властей защитить народ Афганистана».

В мае прошлого года, до прихода талибов к власти, по меньшей мере 85 человек, в основном девочки, были убиты и около 300 ранены, когда три бомбы взорвались возле их школы в Дешт-э-Барчи.

Опять же, ни одна группировка не взяла на себя ответственность, но годом ранее ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение террориста-смертника на образовательный центр в том же районе, в результате которого погибли 24 человека. ИГИЛ стал главной угрозой безопасности для талибов, но официальные лица утверждают, что их силы победили джихадистов.