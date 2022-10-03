Президенты девяти стран поддержали заявку Украины в НАТО

CentralAsia (CA) - Президенты Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии, Словакии выпустили обращение по поводу присоединения украинских территорий к России. Заявление опубликовано на сайте президента Польши. В нем среди прочего президенты этих девяти стран вспомнили о решении саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году относительно будущего членства Украины.

На Бухарестском саммите Украине отказали в получении Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), но предоставили так называемый статус интенсивного диалога, то есть промежуточную ступень к получению ПДЧ.

«Мы по-прежнему непреклонны в своей поддержке решения, принятого на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, о будущем членстве Украины»,— говорится в заявлении девяти стран.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку о вступлении страны в НАТО в ускоренном порядке.

В настоящее время в состав НАТО входят 30 стран.