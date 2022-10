Рок-группа The HU из Монголии впервые в мире выступит вживую в Метавселенной. Видео

CentralAsia (MNG) - Ганхуяг Чулуун, исполнительный директор Финансовой ассоциацией АРД, и Дашдондог Баярмагнай (Дашка), продюсер группы The HU, рассказали о том, почему монголы совместно организуют первый концерт Meta Rock в метавселенной и о сотрудничестве.

Векущий Ундрал: Перед нами два джентльмена, которые только что подтвердили свое сотрудничество и подписали контракт. Прежде всего, мы поздравляем вас!

Мы с Хонгорзул очень рады донести до нашей аудитории такую большую прекрасную информацию, которая уже давно потрясла не только криптомир Монголии и даже весь мир, и выслушать ваши комментарии в самом начале.

Первый вопрос задам Дашке! Почему сейчас? Почему «Финансовая ассоциация АРД»? Расскажите нам о своих ожиданиях от сотрудничества.

Дашдондог: «Для нас основной причиной работы с Финансовой ассоциацией АРД является их преданность нашим монголам и нашим собратьям-монголам под девизом «Сильные, вместе», а также потому, что ассоциация крупнейший конкурент из Монголии на мировом рынке криптовалют.И директор Ганхуяг нам это много раз объяснял. Более того, я увидел, что правильно работать вместе, чтобы создать счастливую жизнь для наших народностей. И я очень рад, что мы подписываем и начинаем эту прекрасную деятельность

Ведущий Ундрал: Это только начало, да?

Ведущая Хонгорзул: Я думаю, что коллектив Финансовой ассоциации АРД тоже очень рад и счастлив работать с группой The HU, которая продвигает Монголию в мире своей музыкой, особенно рок-тенденцией хунну-рок. Как началась вся эта инициатива?

Ганхуяг: Это один из самых волнительных дней. Мы планировали стать волчьей экономикой и финансовым центром. Давайте продолжим завоевание наших предков восьмисотлетней давности экономически и денежно-финансово. Кроме того, после развития технологий монголы станут образованными инвесторами, и цель состоит в том, чтобы стать страной-инвестором. Мы также стремимся финансово и экономически расширить карту, нарисованную нашими предками восемьсот лет назад своими завоеваниями. Пока мы работали над достижением этой цели, вышел первый сингл The Hu «Yuve Yuve Yu". Потом вышел их «Wolf Totem». Так что у меня было ощущение, что это идеальное сочетание с фразой «предпосылка революции», и мы много говорили об этом.

И мы ждали этого дня годами и месяцами. Мы много и долго говорили об этом. Тем временем мир быстро менялся. Еще до ковида они организовали концерт в июле и августе. В мире технологии тоже развивались семимильными шагами. Всемирно известные группы, в том числе рэп-группы, и концерты Арианы Гранде были очень успешными. Тем временем видеоигры становятся все более и более успешными, и люди могут смотреть и испытывать все, не выходя из дома, как в фильме «Матрица».

Поэтому, исходя из того, почему монголы должны сидеть сложа руки, сегодня был начат этот проект метавселенского концерта. Потому что, мы сформировали очень большую команду и когда монголы имеют возможность изучить технологии NFT, криптографии и метавселенной. Вот почему мы решили стать самой новаторской и ледокольной командой в Монголии и делаем это вместе.

Но я никогда не предполагал, что буду организовывать и участвовать в концертах такого уровня.

Ведущая Хонгорзул: Теперь все это скоро сбудется.

Дашдондог: Эта метавселенная создала вещи, которых не существует в мире, в котором мы живем. Мы можем делать что угодно со своей аудиторией. Здесь главное композиция и история. Если мы сделаем историю красивой, а наши молодые люди из метавселенной сделают ее красивой, это будет идеальная работа и идеальный концерт.

Теперь люди увлекаются виртуальными развлечениями, и, как сказал Ганхуяг, даже иностранцы устроили хороший виртуальный концерт. Но в мире нет ни одной рок-группы, которая выступала вживую в Метавселенной.

Хонгорзул: Будет Монголия первой страной?

Дашдондог: Да, мы будем первыми. Это очень прекрасно. Как сказал Ганхуяг, мы будем пионерами. Делаем это вместе. Когда он сказал, что мы будем первопроходцами, это звучало здорово. В общем, то, что невозможно сделать в реальной жизни, можно сделать в метавселенной.

Нарратор: Группа The HU, которая провозглашает миру стиль хуннуского рока и прославляет страну и соотечественников в мире. Группа The HU собирается организовать первый мета-рок-концерт в метавселенной в сотрудничестве с Финансовой ассоциацией АРД. Международный концерт будет проходить в виртуальной среде в метавселенной и вскоре будет представлен фанатам The HU по всему миру благодаря технологическим и финансовым командам Финансовой ассоциацией АРД.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения