Россияне пожаловались на вымогательства на границе с Казахстаном

CentralAsia (KZ) - Граждане России, которые пересекают границу с Казахстаном, сообщили, что местные пограничники вымогали у них взятки под угрозой депортации.

Конечной целью путешествия россиян был Узбекистан, однако при пересечении границы с Казахстаном пограничник отвел граждан в сторону и потребовал денег. Он получил с каждого по 5 тыс. рублей, после чего мужчин отвели в отдельный кабинет и потребовали новые взятки, пригрозив депортацией, пишет издание «Подъем».

«Стали говорить, что мы вас сейчас отвезем на границу с Россией, в РОВД, и оттуда вас депортируют. Давайте бабки. Мы им дали все, что было», — вспоминают мужчины.

И на выходе пограничник, который проверяет билеты, снова потребовал бабки, и мы уже говорим: чувак, уже у нас ничего нет, так что отстань. И вот так три поста — надо давать бабло», — рассказали россияне.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов 1 октября распорядился сократить очереди на границе с РФ, так как ситуация вызывает недовольство представителей бизнеса и населения.

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