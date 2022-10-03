экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Россияне пожаловались на вымогательства на границе с Казахстаном

CentralAsia (KZ) -  Граждане России, которые пересекают границу с Казахстаном, сообщили, что местные пограничники вымогали у них взятки под угрозой депортации.

Конечной целью путешествия россиян был Узбекистан, однако при пересечении границы с Казахстаном пограничник отвел граждан в сторону и потребовал денег. Он получил с каждого по 5 тыс. рублей, после чего мужчин отвели в отдельный кабинет и потребовали новые взятки, пригрозив депортацией, пишет издание «Подъем».

«Стали говорить, что мы вас сейчас отвезем на границу с Россией, в РОВД, и оттуда вас депортируют. Давайте бабки. Мы им дали все, что было», — вспоминают мужчины.

И на выходе пограничник, который проверяет билеты, снова потребовал бабки, и мы уже говорим: чувак, уже у нас ничего нет, так что отстань. И вот так три поста — надо давать бабло», — рассказали россияне.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов 1 октября распорядился сократить очереди на границе с РФ, так как ситуация вызывает недовольство представителей бизнеса и населения.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • За сутки в Монголии выявлено 59 новых случаев заражения COVID-19
  • Старшая дочь Мирзиеева разместила семейные фото в ходе визита в Самарканд
  • Президенты девяти стран поддержали заявку Украины в НАТО


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com