В Индонезии уточнили число погибших в давке на футбольном матче - 125 человек

- Азия и мир, происшествия
- 10:00, 03 октября 2022
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CentralAsia (CA) - Жертвами беспорядков и давки на футбольном матче в индонезийском Маланге стали как минимум 125 человек, еще 323 получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на заместителя губернатора провинции Восточная Ява Эмиля Дардака и полицию.
Ранее местные власти сообщали о 174 жертвах и около 180 раненых. По словам Дардака, это могло быть связано с тем, что некоторых погибших посчитали дважды.
Трагедия произошла в ночь на 2 октября в концовке матча чемпионата страны между местной командой «Арема» и «Персебаей» (Субарая), который завершился со счетом 2:3.
Около 3 тыс. болельщиков выбежали на поле и начали устраивать беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ, на стадионе началась паника, у выходов случилась давка, в которой и погибли люди.
Руководитель расположенной рядом со стадионом больницы Боби Прабово сообщил, что у многих пострадавших были проблемы с дыханием (одышка, гипоксия), у некоторых были черепно-мозговые травмы. Среди погибших оказался пятилетний ребенок.
Губернатор провинции пообещал оказать финансовую помощь пострадавшим и семьям погибших.
Чемпионат Индонезии приостановлен на время расследования.
Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи с трагедией.