В Индонезии уточнили число погибших в давке на футбольном матче - 125 человек

CentralAsia (CA) - Жертвами беспорядков и давки на футбольном матче в индонезийском Маланге стали как минимум 125 человек, еще 323 получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на заместителя губернатора провинции Восточная Ява Эмиля Дардака и полицию.

Ранее местные власти сообщали о 174 жертвах и около 180 раненых. По словам Дардака, это могло быть связано с тем, что некоторых погибших посчитали дважды.

Трагедия произошла в ночь на 2 октября в концовке матча чемпионата страны между местной командой «Арема» и «Персебаей» (Субарая), который завершился со счетом 2:3.

Около 3 тыс. болельщиков выбежали на поле и начали устраивать беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ, на стадионе началась паника, у выходов случилась давка, в которой и погибли люди.

Руководитель расположенной рядом со стадионом больницы Боби Прабово сообщил, что у многих пострадавших были проблемы с дыханием (одышка, гипоксия), у некоторых были черепно-мозговые травмы. Среди погибших оказался пятилетний ребенок.

Губернатор провинции пообещал оказать финансовую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Чемпионат Индонезии приостановлен на время расследования.

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи с трагедией.