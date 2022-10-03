Организация из США будет готовить судей в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Внедрением международных стандартов в процесс профессиональной подготовки судей и реформированием судебной системы займется в Узбекистане американская негосударственная некоммерческая организация East-West Management Institute, inc., сообщает 1 октября сайт Uza.Uz.

Американское НКО будет также принимать участие в разработке учебных программ для судей и работников сферы юстиции. Работать НКО в Узбекистане планирует до конца 2025 года.

В сентябре текущего года посол США в Узбекистане Даниэль Розенблюм резко раскритиковал судебную систему в Узбекистане в своем интервью популярному в республике блогеру Кириллу Альтману в августе 2022 года. Розенблюм отметил, что справедливому правосудию в республике мешает местный менталитет. Он пообещал властям Узбекистана помочь в деле ее реформирования.