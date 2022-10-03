В пункте мобилизации на российско-грузинской границе вручили более 180 повесток за 6 дней

CentralAsia (CA) - Сотрудники военкомата на пункте пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе вручили более 180 повесток о частичной мобилизации желающим пересечь границу мужчинам, сообщил «Интерфаксу» заместитель военного комиссара Северной Осетии Абрил Абдуллаев.

О планах организовать пункт по мобилизации на КПП «Верхний Ларс» стало известно 27 сентября. Поначалу там вручали повестки только гражданам Северной Осетии. Позже местные власти уточнили, что повестки в этом пункте будут вручать всем, кто подлежит частичной мобилизации.

28 сентября въезд на территорию Северной Осетии был ограничен для граждан России из-за большого скопления автомобилей желающих уехать в Грузию. Под запрет не попадают жители Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии, а также туристы. На границе с Грузией стоит бронетранспортер ФСБ, на случай, если желающие покинуть страну люди захотят прорвать границу.

За девять дней — с 17 по 26 сентября — в Грузию въехали около 78 тыс. россиян, а выехали — более 62 тыс. Для сравнения: в июне в Грузию въехали 90 тыс. россиян. Тогда этот показатель вырос на 503% по сравнению с июнем 2021 года.