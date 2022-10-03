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Зеленский сообщил, что украинские войска заняли село и поселок в Херсонской области

CentralAsia (CA) -  Вооруженные силы Украины взяли под контроль поселок городского типа Архангельское и село Миролюбовка в Херсонской области, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, населенные пункты заняли бойцы 129 бригады территориальной обороны Кривого Рога.

Накануне представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские военные поразили в районе Архангельского пункты временной дислокации 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Миролюбовка находится в Нововоронцовском районе Херсонской области, в 74,6 км на западе от Никополя. Архангельское находится в Бериславском районе.

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