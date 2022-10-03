В Казахстане показали новую банкноту в 20 тыс. тенге, откуда исчез портрет Назарбаева

CentralAsia (KZ) - В Казахстане на новой банкноте номиналом в 20 тыс. тенге не оказалось портрета экс-президента Нурсултана Назарбаева, передает КазТАГ.

Купюру выпустили в обращение с 1 октября текущего года. На её лицевой стороне изображены государственные символы Казахстана, монумент »Қазақ Елі», триумфальная арка «Мәңгілік Ел», фрагмент казахского национального орнамента «Басқұр» и цифра «30», символизирующая годы Независимости. На оборотной стороне — панорамный вид Астаны и резиденции Акорда. Банкнота имеет 25 защитных элементов и является одной из самых защищённых в мире, указано в сообщении.

До этого момента банкноты номиналом в 20 тыс. тенге выпускали в стране в 2015 и в декабре 2021 года. На декабрьских купюрах, к слову, выпущенных за месяц до январских беспорядков, был изображен портрет первого президента Нурсултана Назарбаева. Позднее в Нацбанке пояснили, что эта банкнота была «юбилейной» в честь 30-летия независимости Казахстана, и что выпустили ее ограниченным тиражом.

С новой банкноты, во-первых, исчез портрет Нурсултана Назарбаева, который заменили парящим орлом. Во-вторых, надписи на ней вновь сделаны на кириллице, хотя на памятной банкноте в честь 30-летия Независимости образца 2021 года уже применили латиницу. Как отмечает Ratel.kz, латиница на новой купюре осталась лишь на государственном гербе, так как его стандарт пока не менялся. При этом все надписи сделаны только на казахском языке.

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